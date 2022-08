Incendio Pantelleria, Musumeci: “Doloso”. Il sindaco: “Atto indegno” (Di giovedì 18 agosto 2022) È la notte del 17 agosto quando a Pantelleria scoppia un terribile Incendio. Le fiamme divorano ettari ed ettari di vegetazione, costringendo alla fuga cittadini e turisti. Tra le abitazioni evacuate ci sono anche quelle dello stilista Giorgio Armani, della giornalista Myrta Merlino e dell’ex calciatore della nazionale Marco Tardelli. Alle 6:55 giungono i primi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) È la notte del 17 agosto quando ascoppia un terribile. Le fiamme divorano ettari ed ettari di vegetazione, costringendo alla fuga cittadini e turisti. Tra le abitazioni evacuate ci sono anche quelle dello stilista Giorgio Armani, della giornalista Myrta Merlino e dell’ex calciatore della nazionale Marco Tardelli. Alle 6:55 giungono i primi L'articolo proviene da Inews24.it.

