Incendio di sterpaglie sulla Roma-Fiumicino: il fumo invade la strada (Di giovedì 18 agosto 2022) Fiumicino – Altre fiamme sulla Roma-Fiumicino nella tarda mattinata di oggi, 18 agosto 2022: a fuoco delle sterpaglie lungo lo spartitraffico. Le fiamme hanno invaso la carreggiata in direzione Fiumicino, con il fumo ha limitato la visibilità degli automobilisti in transito, provocando code e rallentamenti. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno spento l'Incendio e messo in sicurezza l'area, insieme alla Polizia Locale. In corso gli accertamenti per appurare le cause dell'Incendio. Si tratta dell'ennesimo che coinvolge questo tratto di autostrada solo nel mese di agosto. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato ...

