Incendio a Pantelleria | la rabbia e la paura dei vip in vacanza sull’isola – Foto

myrtamerlino : Dopo un'estate torrida e piena di #incendi questa sera anche la mia amata #Pantelleria brucia. Un incendio doloso… - vigilidelfuoco : ?? #Pantelleria (TP), un vasto #incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre dei… - Agenzia_Ansa : L'incendio a #Pantelleria è stato domato, arrivati i rinforzi del Vigili del fuoco. L'origine sarebbe dolosa. #ANSA - lasvoltait : Bruciati almeno 30 ettari di macchia mediterranea dell'isola siciliana. In fuga dalle ville anche Giorgio Armani e… - Rott_Weilerin : #Pantelleria in fiamme: incendio doloso. E i giornali ci tengono a precisare che VIP c'erano e dove siano stati gen… -

'In queste ore difficili, siamo grati a tutti coloro che stanno mettendo in campo uno sforzo enorme per arginare il terribile. E' un triste, riprovevole e ricorrente scenario che si ripete ogni anno, ai danni dei cittadini, dei turisti e di un'isola meravigliosa'. Lo dichiara l' ex presidente del ...La giornalista Francesca Barra, in vacanza a, racconta la paura vissuta durante l'divampato nella serata sull'isola siciliana e aderisce all'appello del Sindaco: "Se qualcuno ha visto qualcosa lo denunci".Le fiamme che si sono propagate a seguito dell’incendio a Pantelleria sono state circoscritte ma si registrano danni ingenti. Il rogo è doloso.A essere distrutti, questo il bilancio del membro della giunta regionale, 80 ettari di macchia mediterranea. "Non ci sono danni importanti a case" ...