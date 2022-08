Incendio a Pantelleria, Canadair in azione per contenere roghi attivi (Di giovedì 18 agosto 2022) PALERMO (ITALPRESS) – E' stato contenuto dai Vigili del Fuoco, all'opera per tutta la notte, il grosso Incendio che si è sviluppato a Pantelleria nelle ultime ore. Alle prime luci dell'alba è stato autorizzato l'arrivo di due Canadair sullo scenario apocalittico dell'isola pantesca, dove una serie di grossi roghi in località Gadir e Kamma, entrambi di probabile origine dolosa, sono divampati nella serata di ieri, gettando nel terrore residenti e turisti, fuggiti in fretta e furia verso il mare alle barche. Secondo quanto riferito, non si segnalano feriti, mentre qualche casa o dammuso sono stati esternamente colpiti dal fuoco, anche se è ancora è presto per la conta dei danni, diverse tettoie in legno e gazebo di ville sono stati distrutti dalle fiamme, mentre purtroppo sono andati in fumo ettari di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) PALERMO (ITALPRESS) – E' stato contenuto dai Vigili del Fuoco, all'opera per tutta la notte, il grossoche si è sviluppato anelle ultime ore. Alle prime luci dell'alba è stato autorizzato l'arrivo di duesullo scenario apocalittico dell'isola pantesca, dove una serie di grossiin località Gadir e Kamma, entrambi di probabile origine dolosa, sono divampati nella serata di ieri, gettando nel terrore residenti e turisti, fuggiti in fretta e furia verso il mare alle barche. Secondo quanto riferito, non si segnalano feriti, mentre qualche casa o dammuso sono stati esternamente colpiti dal fuoco, anche se è ancora è presto per la conta dei danni, diverse tettoie in legno e gazebo di ville sono stati distrutti dalle fiamme, mentre purtroppo sono andati in fumo ettari di ...

myrtamerlino : Dopo un'estate torrida e piena di #incendi questa sera anche la mia amata #Pantelleria brucia. Un incendio doloso… - vigilidelfuoco : ?? Proseguono le operazioni di spegnimento dell'#incendio di vegetazione sull'isola di #Pantelleria. Attivo un front… - Agenzia_Ansa : Un incendio è divampato a Pantelleria. Le fiamme stanno divorando ettari di vegetazione e mettendo in pericolo dive… - ItaliaNotizie24 : Incendio a Pantelleria, Canadair in azione per contenere roghi attivi - ledicoladelsud : Incendio a Pantelleria, Canadair in azione per contenere roghi attivi -