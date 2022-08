**Incendi: Protezione civile, 'dammusi e gazebo di ville distrutti dalle fiamme a Pantelleria'** (Di giovedì 18 agosto 2022) Palermo, 18 ago. (Adnkronos) - "Diverse tettorie in legno e gazebo di ville e dammusi sono stati distrutti dalle fiamme. Diverse anche le ville evacuate per motivi di sicurezza". E' quanto dice la Protezione civile della Regione siciliana, dopo l'incendio divampato ieri sera a Pantelleria. "Sul posto sono arrivati uomini e mezzi dei Vigili del fuoco, Corpo Forestale regionale, volontari di Protezione civile, Carabinieri e personale del Comune - dice la Protezione civile -Le unità forestali hanno operato sul versante nord della Cuddia di Gadir. Mentre sul versante mare hanno operato i volontari di Protezione civile del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Palermo, 18 ago. (Adnkronos) - "Diverse tettorie in legno edisono stati. Diverse anche leevacuate per motivi di sicurezza". E' quanto dice ladella Regione siciliana, dopo l'incendio divampato ieri sera a. "Sul posto sono arrivati uomini e mezzi dei Vigili del fuoco, Corpo Forestale regionale, volontari di, Carabinieri e personale del Comune - dice la-Le unità forestali hanno operato sul versante nord della Cuddia di Gadir. Mentre sul versante mare hanno operato i volontari didel ...

