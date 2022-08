Incendi, le fiamme non risparmiano nemmeno Poggio Ridente: al lavoro 3 elicotteri antincendio (Di giovedì 18 agosto 2022) Non è stata risparmiata dalle fiamme nemmeno la collina che sovrasta la città di Palermo, Poggio Ridente. L’Incendio è scoppiato intorno alle 17.30 e si è propagato molto rapidamente a causa del forte vento di Scirocco fino a valle. Sul posto, oltre che i mezzi dei vigili del fuoco e della forestale da terra, sono intervenuti tre elicotteri antIncendio che senza sosta provano in tutti i modi a domare le fiamme sia su Poggio Ridente che a Borgo Nuovo a Palermo, dove anche lì è scoppiato un Incendio intorno alle 14. Le fiamme, come si può notare dalle immagini, hanno lambito le abitazioni di Poggio Ridente e a scatenare ancora più paura è stata la densa ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 18 agosto 2022) Non è stata risparmiata dallela collina che sovrasta la città di Palermo,. L’o è scoppiato intorno alle 17.30 e si è propagato molto rapidamente a causa del forte vento di Scirocco fino a valle. Sul posto, oltre che i mezzi dei vigili del fuoco e della forestale da terra, sono intervenuti treanto che senza sosta provano in tutti i modi a domare lesia suche a Borgo Nuovo a Palermo, dove anche lì è scoppiato uno intorno alle 14. Le, come si può notare dalle immagini, hanno lambito le abitazioni die a scatenare ancora più paura è stata la densa ...

Agenzia_Ansa : La Francia è in fiamme e Macron chiede aiuto ai partner europei. 'In tutto il Paese, più di 10.000 vigili del fuoco… - palermo24h : Incendi: situazione drammatica in Sicilia, strade e autostrade chiuse per le fiamme - GINA32451015 : RT @Gazzettino: #palermo, incendi in città: rogo a Borgo Nuovo, fiamme lambiscono i palazzi. Decine di interventi da stamane - DeSantis1948 : RT @dukana2: Incendi a #Palermo, fiamme nel quartiere Borgo Nuovo: le case avvolte dal fumo e dai detriti. Le immagini impressionanti ??L’al… - infoitinterno : Incendi: situazione drammatica in Sicilia, strade e autostrade chiuse per le fiamme -