Incendi in Sicilia, paura a Palermo: fiamme minacciano abitazioni a Borgo Nuovo (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – In Sicilia paura a Palermo per un grosso Incendio divampato nelle colline che circondano il quartiere di Borgo Nuovo. Alimentate dal forte vento di scirocco le fiamme lambiscono alcune abitazioni e avrebbero interessato anche alcuni box. Diversi i residenti che hanno lasciato le loro abitazioni per precauzione. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e personale della Protezione civile. A Borgo Nuovo sopralluogo del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e del suo vice, Carolina Varchi. “Da alcune ore diversi Incendi stanno mettendo a dura prova i palermitani – dice il primo cittadino – Insieme al vicesindaco Carolina Varchi sono andato a fare un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Inper un grossoo divampato nelle colline che circondano il quartiere di. Alimentate dal forte vento di scirocco lelambiscono alcunee avrebbero interessato anche alcuni box. Diversi i residenti che hanno lasciato le loroper precauzione. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e personale della Protezione civile. Asopralluogo del sindaco di, Roberto Lagalla, e del suo vice, Carolina Varchi. “Da alcune ore diversistanno mettendo a dura prova i palermitani – dice il primo cittadino – Insieme al vicesindaco Carolina Varchi sono andato a fare un ...

ladyonorato : Arriva lo scirocco, partono gli incendi dolosi. Vivo in Sicilia da più di 20 anni e succede uguale ogni estate. Epp… - RaiNews : Ancora emergenza in Sicilia - telodogratis : Incendi in Sicilia, paura a Palermo: fiamme minacciano abitazioni a Borgo Nuovo - PaoloCampanotta : RT @mapdig: Ora 43 gradi con vento fortissimo di scirocco. Le montagne sopra #Palermo sono a fuoco e l’aria è irrespirabile. I piromani dov… - drsmoda2 : RT @ladyonorato: Arriva lo scirocco, partono gli incendi dolosi. Vivo in Sicilia da più di 20 anni e succede uguale ogni estate. Eppure anc… -