Incendi in Sicilia, paura a Palermo: fiamme minacciano abitazioni a Borgo Nuovo (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – In Sicilia paura a Palermo per un grosso Incendio divampato nelle colline che circondano il quartiere di Borgo Nuovo. Alimentate dal forte vento di scirocco le fiamme lambiscono alcune abitazioni e avrebbero interessato anche alcuni box. Diversi i residenti che hanno lasciato le loro abitazioni per precauzione. Sul posto ci sono due squadre dei vigili del fuoco e personale della Protezione civile. Le temperature roventi, con la colonnina di mercurio che ha superato i 40 gradi, e il forte vento di scirocco alimentano i roghi nel Palermitano. Decine gli interventi da stamani. Squadre da terra dei vigili del fuoco e 5 canadair sono al lavoro per spegnere le fiamme che stanno interessando i comuni di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Inper un grossoo divampato nelle colline che circondano il quartiere di. Alimentate dal forte vento di scirocco lelambiscono alcunee avrebbero interessato anche alcuni box. Diversi i residenti che hanno lasciato le loroper precauzione. Sul posto ci sono due squadre dei vigili del fuoco e personale della Protezione civile. Le temperature roventi, con la colonnina di mercurio che ha superato i 40 gradi, e il forte vento di scirocco alimentano i roghi nel Palermitano. Decine gli interventi da stamani. Squadre da terra dei vigili del fuoco e 5 canadair sono al lavoro per spegnere leche stanno interessando i comuni di ...

ladyonorato : Arriva lo scirocco, partono gli incendi dolosi. Vivo in Sicilia da più di 20 anni e succede uguale ogni estate. Epp… - alfrig409 : RT @ladyonorato: Arriva lo scirocco, partono gli incendi dolosi. Vivo in Sicilia da più di 20 anni e succede uguale ogni estate. Eppure anc… - Gabri75 : RT @ilgiomba: A #palermo #Sicilia ci sono 43 Gradi. Ecco i guai ENORMI che stiamo vivendo! #incendi - zazoomblog : Incendi in Sicilia paura a Palermo: fiamme minacciano abitazioni a Borgo Nuovo - #Incendi #Sicilia #paura #Palermo… - arybarbarella : RT @ladyonorato: Arriva lo scirocco, partono gli incendi dolosi. Vivo in Sicilia da più di 20 anni e succede uguale ogni estate. Eppure anc… -