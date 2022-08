In Lombardia 331 milioni del PNRR per asili nido e scuole dell’infanzia, il ministro: “Investimento senza precedenti” (Di giovedì 18 agosto 2022) Bergamo. Sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole dell’infanzia con i progetti di Investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation EU, stanziate nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In Lombardia sono destinati complessivamente 331.913.430,00 euro per un totale di 221 interventi per scuole dell’infanzia e per asili nido e poli dell’infanzia per l’intera fascia di età 0-6 anni. In particolare, alle regioni del Mezzogiorno andrà il 54,98% delle risorse per gli asili nido e il 40,85% di quelle ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 agosto 2022) Bergamo. Sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi adcon i progetti diche verranno finanziati con le risorse europee Next Generation EU, stanziate nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). Insono destinati complessivamente 331.913.430,00 euro per un totale di 221 interventi pere pere poliper l’intera fascia di età 0-6 anni. In particolare, alle regioni del Mezzogiorno andrà il 54,98% delle risorse per glie il 40,85% di quelle ...

