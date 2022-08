In Italia 27.296 casi Covid e 147 morti. Tasso di positività al 16,3% (Di giovedì 18 agosto 2022) AGI - Nella giornata di oggi, giovedì 18 agosto, sono stati rilevati 27.296 nuovi casi Covid in Italia, contro i 36.265 di ieri. Il numero di tamponi processati è pari a 165.185 contro i 228.707 di ieri, con un Tasso di positività che sale dal 15,8% al 16,3%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 147 (ieri 128) per un totale da inizio pandemia di 174.447. Scendono di 20 unità le terapie intensive (ieri -11) con 11 ingressi del giorno, per un totale di 268, mentre calano di 314 i ricoveri ordinari (ieri -205) per un totale di 7.025. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi per il secondo giorno consecutivo è il Veneto con 3.477, davanti a Lombardia (3.029), Emilia Romagna (2.291), Campania (2.144), Sicilia (2.082) e ... Leggi su agi (Di giovedì 18 agosto 2022) AGI - Nella giornata di oggi, giovedì 18 agosto, sono stati rilevati 27.296 nuoviin, contro i 36.265 di ieri. Il numero di tamponi processati è pari a 165.185 contro i 228.707 di ieri, con undiche sale dal 15,8% al 16,3%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 147 (ieri 128) per un totale da inizio pandemia di 174.447. Scendono di 20 unità le terapie intensive (ieri -11) con 11 ingressi del giorno, per un totale di 268, mentre calano di 314 i ricoveri ordinari (ieri -205) per un totale di 7.025. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero diper il secondo giorno consecutivo è il Veneto con 3.477, davanti a Lombardia (3.029), Emilia Romagna (2.291), Campania (2.144), Sicilia (2.082) e ...

