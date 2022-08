In Calabria medici da Cuba per non chiudere ospedali. Anaao: sconcertati (Di giovedì 18 agosto 2022) "Totale disappunto e sconcerto" dei sindacati medici Anaao Assomed e Anaao Giovani "rispetto all'accordo che il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha stipulato con una cooperativa (... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) "Totale disappunto e sconcerto" dei sindacatiAssomed eGiovani "rispetto all'accordo che il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha stipulato con una cooperativa (...

Corriere : Calabria, in arrivo da Cuba 497 medici. Occhiuto: «Nostro sistema sanitario in sofferenza» - elio_vito : I medici che da Cuba andranno in Calabria potranno praticare l’aborto, potranno prescrivere la cannabis terapeutica??? - ilpost : #Cuba manderà 500 #medici in #Calabria, per sopperire alla mancanza di personale negli ospedali della regione dove… - missypippi : RT @fratotolo2: #Calabria senza medici, ne arrivano 500 da Cuba. - federlor111 : RT @mazzeoantonio: Ipocritamente tutti ringraziano i 497 medici specialisti di #Cuba che giungeranno in #Calabria per soccorrere un sistema… -