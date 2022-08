Imprenditori trattati da delinquenti Meloni smaschera la sinistra

(Di giovedì 18 agosto 2022) Giorgiaaffonda lasul tema deglie della concorrenza sleale da parte degli extracomunitari. «Dieci anni di governi dihanno reso la vita impossibile a chi vuole fare impresa.comeo come evasori a prescindere, gettati nella giungla della burocrazia e del Grande Fratello fiscale, vessati da tasse troppo alte. Fare impresa in Italia è praticamente diventato un atto eroico - lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, in un video su Facebook - Però le piccole e medie imprese di questa Nazione rappresentano la sua ossatura economica e sono le custodi del Made in Italy che è la cosa più preziosa che abbiamo. Per questo Fratelli d'Italia propone una rivoluzione copernicana nei rapporti tra lo ...

