Ilary Blasi parlerà in tv della separazione da Totti? Clamorosa indiscrezione (Di giovedì 18 agosto 2022) L'estate volge al termine. È stata molto calda, quasi rovente. Oltre al calore, a rendere bollente l'atmosfera hanno contribuito anche le voci di gossip, in particolare la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia ha deciso di mettere fine alla propria storia d'amore dopo circa vent'anni. È stata la conduttrice televisiva ad annunciarlo attraverso un comunicato all'Ansa. L'ex calciatore, invece, non si è ancora espresso in merito alla vicenda. Totti, però, avrebbe già voltato pagina e si sarebbe consolato tra le braccia di Noemi Bocchi. Nel frattempo, Ilary Blasi medita il ritorno in tv dopo la separazione dal marito. Nelle ultime ore è comparsa sui siti e settimanali di gossip una Clamorosa ...

