Il tremendo schiaffo di Totti a Ilary | Si stanno vedendo lì | Blasi umiliata

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 agosto 2022) Nuove pesanti indiscrezioni su Noemi Bocchi e Francesco. In questa calda estate del gossip, Francescoavrebbe trovato rifugio nella sua Sabaudia, mentre lei, la nuova fiamma, avrebbe affittato una villa al Circeo. Dopo gli scatti di Chi, adesso è il settimanale Nuovo a svelare cosa sta succedendo tra i due. La Bocchi sarebbe stata avvistata in compagnia di un bodyguard che le avrebbe messo a disposizione proprio. Una mossa mossa per proteggerla dai paparazzi e da qualche indiscreto disturbatore. Se la voce venisse confermata, sarebbe palese l'unione tra i due e una certa attenzione da parte dell'ex capitano della Roma per la sua nuova fiamma. Ma c'è un'altra indiscrezione che confermerebbe la storia tra i due. Come è notoe la Bocchi non sono mai stati fotografati insieme. Ma secondo ...