Il ritorno in Europa della Fiorentina (Di giovedì 18 agosto 2022) Non sappiamo se Vincenzo Italiano conosca una delle frasi più celebri attribuite a Jacques Chirac, "La costruzione dell'Europa è un'arte. È l'arte del possibile", sicuramente le sue parole prima dell’esordio in una competizione internazionale sembrano avvicinarsi molto. "L'Europa per me era un sogno". Così il tecnico della Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida del Franchi contro il Twente, preliminare di andata di Conference League: "Da calciatore non sono riuscito a realizzarlo ed è proprio per questo che l'anno scorso ho spinto molto i ragazzi a raggiungere questo traguardo. Siamo stati bravi, siamo andati oltre le aspettative e le nostre possibilità. Sono felice ed emozionato". Certo la Conference League è la minore delle competizioni europee, ma come ha dimostrato Mourinho ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 18 agosto 2022) Non sappiamo se Vincenzo Italiano conosca una delle frasi più celebri attribuite a Jacques Chirac, "La costruzione dell'è un'arte. È l'arte del possibile", sicuramente le sue parole prima dell’esordio in una competizione internazionale sembrano avvicinarsi molto. "L'per me era un sogno". Così il tecnico, ai microfoni di Sky Sport alla vigiliasfida del Franchi contro il Twente, preliminare di andata di Conference League: "Da calciatore non sono riuscito a realizzarlo ed è proprio per questo che l'anno scorso ho spinto molto i ragazzi a raggiungere questo traguardo. Siamo stati bravi, siamo andati oltre le aspettative e le nostre possibilità. Sono felice ed emozionato". Certo la Conference League è la minore delle competizioni europee, ma come ha dimostrato Mourinho ...

LiberaInformaz : Avete sentito,#insegnanti di tutta Italia? L'uomo che vi ha lasciato senza stipendio e che al ritorno a scuola vi h… - RobertoGueli : RT @RPacchetti: Il ritorno del re dei 100: Jacobs sul trono d'Europa - TGR Lombardia - RudyHyero : @silviaaaaa28 e la vera sinistra quale sarebbe quella che tifa per Russia o Cina o Iran,oppure quella che dice che… - chvmicals : di ritorno in Europa e già ho nostalgia - Guki_0 : @michele_coffee @Agilb_Cbolatti @lamezzastagione il 25 euro in maratona laterale come un primo o una pizza per il r… -