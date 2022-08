IL PORTIERE SPAGNOLO MARTINEZ È NEROVERDE (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del PORTIERE Miguel Angel MARTINEZ. Il calciatore, classe ‘95, arriva dalla Triestina a titolo definitivo. Ha firmato un contratto di un anno, con scadenza giugno 2023. MARTINEZ, SPAGNOLO di Madrid, è un PORTIERE di grande riflessi, abilità tra i pali e carisma. In Italia, oltre a quella della Triestina nella scorsa stagione, ha vestito a lungo la maglia del Catania, realtà in cui si è fatto apprezzare per valori tecnici e umani. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio delMiguel Angel. Il calciatore, classe ‘95, arriva dalla Triestina a titolo definitivo. Ha firmato un contratto di un anno, con scadenza giugno 2023.di Madrid, è undi grande riflessi, abilità tra i pali e carisma. In Italia, oltre a quella della Triestina nella scorsa stagione, ha vestito a lungo la maglia del Catania, realtà in cui si è fatto apprezzare per valori tecnici e umani. Powered by WPeMatico

mauco971 : Finale con i botti. Niente da dire, complimenti a Giuntoli e #ADL. La migliore campagna acquisti dopo il secondo Ma… - CFNFMCalcio : RT @PordenoneCalcio: ?? Miguel Angel #Martinez è neroverde ???? ?? Portiere spagnolo da anni in Italia, prima a Catania e poi a Trieste. Talen… - settalese : RT @PordenoneCalcio: ?? Miguel Angel #Martinez è neroverde ???? ?? Portiere spagnolo da anni in Italia, prima a Catania e poi a Trieste. Talen… - PordenoneCalcio : ?? Miguel Angel #Martinez è neroverde ???? ?? Portiere spagnolo da anni in Italia, prima a Catania e poi a Trieste. Ta… - MicheleTossani : #LisandroMartinez finora ha battuto più rimesse dal fondo di #deGea. Tutte queste sono state dirette verso il porti… -