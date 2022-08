Il polo liberale non può scegliere la strada del populismo istituzionale

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 18 agosto 2022) Dalle alleanze alle liste, dalle proposte programmatiche alle scelte di comunicazione, in queste settimane (e non solo) Enrico Letta ha fatto obiettivamente tutto quanto era in suo potere per favorire l’affermazione in Italia di una moderna forza progressista, democratica e, non compromessa con populisti e demagoghi, e soprattutto non guidata da lui. Il problema è che Carlo Calenda e Matteo Renzi, che sulla carta avrebbero dovuto essere i primi beneficiari di tanto sforzo, stanno facendo a loro volta tutto il possibile per restituirgli il favore. Risparmio al lettore il riassunto delle puntate precedenti su alleanze e disalleanze tra Calenda e Renzi, Calenda e il Pd, Calenda ed Emma Bonino: a questo punto immagino che ognuno si sia fatto la sua opinione. La mia è che gli ultimi colpi di scena della telenovela non hanno contribuito a dare di Calenda e del suo ...