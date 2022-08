Il pericoloso equilibrismo di Erdogan | tra dossier nucleare e grano

Leggi su formiche

(Di giovedì 18 agosto 2022) Il futuro sviluppo degli eventi in Ucraina (compreso) non dipende solo dal trilaterale a Leopoli tra il presidente ucraino Vladimir Zelensky, il suo omologo turco Recep Tayyipe il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Ma il vertice può comunque rappresentare un passo nella direzione di una potenziale distensione. Trilaterale Lo scopo diè quello di ergersi a potenziale intermediario energetico, ruolo che intende esercitare proprio in questa occasione anche per andare oltre la mera crisi dell’esportazione di, e allargarla dal Mediterraneo al resto del mondo dove esercitare maggiori influenze. Per questa ragione primae Zelensky si sono concentrati sugli aspetti anche bellici che toccano Ankara e Kiev, per poi essere ...