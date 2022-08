Il Newcastle torna su Paqueta e ha il gradimento del calciatore

(Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo averci provato a gennaio, ilsulle tracce di Lucas: ildel Lione vorrebbe giocare in Premier Ilalla carica per. Dopo averci provato nella finestra di mercato invernale, i Magpies si rimettono sulle tracce del brasiliano ex Milan. La destinazione, come riportato da 90min, sarebbe gradita al, che vorrebbe confrontarsi con la Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

