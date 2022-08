Il Manchester United risponde con un colpaccio di mercato: offerta da capogiro al Real Madrid (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Manchester United ha deciso di tuffarsi sul calciomercato dopo l’inizio shock in Premier League. La squadra è reduce da due sconfitte consecutive, contro due avversari in lotta per la salvezza: Brighton e Brentford. La posizione dell’allenatore ten Hag è già in bilico, l’olandese rischia il clamoroso esonero. Iniziano a circolare le prime voci sul sostituto, si tratta dell’ex Psg Pochettino. E’ vicinissimo l’arrivo di un grandissimo colpo per il centrocampo: si tratta di Casemiro del Real Madrid. Il brasiliano non ha bisogno di presentazioni, è uno dei migliori nel suo ruolo. I Red Devils hanno messo sul piatto una cifra importantissima per il cartellino: 70 milioni di euro. I Blancos avrebbero dato l’ok al trasferimento. Al calciatore un contratto faraonico da oltre 18 milioni di euro a ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilha deciso di tuffarsi sul calciodopo l’inizio shock in Premier League. La squadra è reduce da due sconfitte consecutive, contro due avversari in lotta per la salvezza: Brighton e Brentford. La posizione dell’allenatore ten Hag è già in bilico, l’olandese rischia il clamoroso esonero. Iniziano a circolare le prime voci sul sostituto, si tratta dell’ex Psg Pochettino. E’ vicinissimo l’arrivo di un grandissimo colpo per il centrocampo: si tratta di Casemiro del. Il brasiliano non ha bisogno di presentazioni, è uno dei migliori nel suo ruolo. I Red Devils hanno messo sul piatto una cifra importantissima per il cartellino: 70 milioni di euro. I Blancos avrebbero dato l’ok al trasferimento. Al calciatore un contratto faraonico da oltre 18 milioni di euro a ...

