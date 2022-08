Il malore poi il ricovero in ospedale: cosa è successo a Renato Pozzetto (Di giovedì 18 agosto 2022) L'attore ha rassicurato i fan sulle sue attuali condizioni di salute attraverso l'account Instagram del suo ristorante, dopo il ricovero in ospedale avvenuto alla vigilia di Ferragosto Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 agosto 2022) L'attore ha rassicurato i fan sulle sue attuali condizioni di salute attraverso l'account Instagram del suo ristorante, dopo ilinavvenuto alla vigilia di Ferragosto

noalgregge : RT @cronaca_di_ieri: 14/08/22 POLPENAZZE DEL GARDA (BS) - Malore mentre pedala, ciclista bergamasco trovato morto in mezzo alla strada Tr… - infoitinterno : Malore in acqua, poi la morte. Tragedia al Poetto - nuovaradio603 : #Abruzzo. Tragedia in montagna questa mattina, Un escursionista 62enne di #Sulmona ha accusato un improvviso malore… - AGalli99 : RT @cronaca_di_ieri: 17/08/22 VIGEVANO (PV) - È stato con tutta probabilità un malore sottovalutato a stroncare Giorgio Acuia Gutierrez, 4… - sardum : @barbarab1974 Stai calma, non ti agitare che poi sudi, ti metti davanti ad una corrente d'aria, ti viene un malore e poi muori. -