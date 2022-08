Il grano ucraino è finito nella Siria alleata di Putin (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo essere scomparsa dai radar per alcuni giorni, la nave cargo Razoni, con a bordo il primo carico di grano nell'ambito dell'accordo internazionale tra Ucraina e Russia, mediato dalla Turchia e dalle Nazioni Unite, è arrivato al... Leggi su europa.today (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo essere scomparsa dai radar per alcuni giorni, la nave cargo Razoni, con a bordo il primo carico dinell'ambito dell'accordo internazionale tra Ucraina e Russia, mediato dalla Turchia e dalle Nazioni Unite, è arrivato al...

ultima_ora : RT @ultimenotizie: L'agenzia Usa per lo sviluppo internazionale (Usaid) spenderà più di 68 milioni di dollari per acquistare e spedire fino… - Marco_1991__ : @esajas1 @repubblica Per cosa? Per il Grano Ucraino? Meno del 3% della PRODUZIONE MO DIALE che stranamente mette in… - Blekmacigno6 : Allora Erdogan compra il gas Russo il grano ucraino fa la cresta su tutto? - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: L'agenzia Usa per lo sviluppo internazionale (Usaid) spenderà più di 68 milioni di dollari per acquistare e spedire fino… - bessi_marco : @AleGuerani Il prezzo del grano è forse giustificato dalla mancanza di quello ucraino? -