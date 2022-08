Il giornalismo da calciomercato: notizie false e corse all’affare pur di acchiappare qualche click (Di giovedì 18 agosto 2022) Il giornalismo da calciomercato lascia spesso a desiderare. Bufale, meme, cambi di casacca continui, comunicati stampa farlocchi, annunci roboanti di trattative aperte, chiuse e in evoluzione. Potrebbe sembrare la cronaca della campagna elettorale ma invece è la comunicazione continua, istantanea e sempre imprecisa del calciomercato, un settore che in questi ultimi anni è diventato l’esempio più lampante di come l’informazione, a furia di correre nel tentativo di essere tempestiva, è diventata inesatta e superficiale. La tempestività che uccide la notizia La tempestività è da sempre alla base dell’informazione e la rincorsa che il giornalismo fa delle notizie è uno degli aspetti più affascinanti di un settore che negli ultimi decenni è stato al centro delle dinamiche di trasformazione globali tra ... Leggi su fmag (Di giovedì 18 agosto 2022) Ildalascia spesso a desiderare. Bufale, meme, cambi di casacca continui, comunicati stampa farlocchi, annunci roboanti di trattative aperte, chiuse e in evoluzione. Potrebbe sembrare la cronaca della campagna elettorale ma invece è la comunicazione continua, istantanea e sempre imprecisa del, un settore che in questi ultimi anni è diventato l’esempio più lampante di come l’informazione, a furia di correre nel tentativo di essere tempestiva, è diventata inesatta e superficiale. La tempestività che uccide la notizia La tempestività è da sempre alla base dell’informazione e la rincorsa che ilfa delleè uno degli aspetti più affascinanti di un settore che negli ultimi decenni è stato al centro delle dinamiche di trasformazione globali tra ...

