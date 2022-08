Il Chelsea prepara il grande colpo: vuole un top player del Barcellona! (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Chelsea, dopo la recente cessione di Timo Werner, è alla ricerca di un attaccante con il quale rafforzare definitivamente il reparto offensivo della squadra. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo account Twitter, infatti, l’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel avrebbe chiesto esplicitamente alla società londinese l’acquisto di Pierre-Emerick Aubameyang. calciomercato Chelsea Barcellona Per il giocatore del Barcellona sarebbe un clamoroso ritorno in Premier League considerando il recente passato con la maglia dell’Arsenal: cugini e rivali cittadini proprio del Chelsea. In casa Barcellona, inoltre, si è parlato molto negli ultimi giorni della necessità si salutare proprio uno tra Depay e Aubameyang, così da sfoltire il reparto offensivo e il monte ingaggi. Mentre con Depay la società ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 18 agosto 2022) Il, dopo la recente cessione di Timo Werner, è alla ricerca di un attaccante con il quale rafforzare definitivamente il reparto offensivo della squadra. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo account Twitter, infatti, l’allenatore delThomas Tuchel avrebbe chiesto esplicitamente alla società londinese l’acquisto di Pierre-Emerick Aubameyang. calciomercatoBarcellona Per il giocatore del Barcellona sarebbe un clamoroso ritorno in Premier League considerando il recente passato con la maglia dell’Arsenal: cugini e rivali cittadini proprio del. In casa Barcellona, inoltre, si è parlato molto negli ultimi giorni della necessità si salutare proprio uno tra Depay e Aubameyang, così da sfoltire il reparto offensivo e il monte ingaggi. Mentre con Depay la società ...

