Il centrodestra in alto mare, Tajani annuncia: "tagli sui nomi per noi" (Di giovedì 18 agosto 2022) di Erika Noschese Il centrodestra alle prese con il Risiko delle candidature e nonostante gli annunci e proclami vari oggi i partiti della coalizione sono ancora in alto mare mentre si rincorrono candidati e si susseguono ipotesi poi smentite dai diretti interessati, come nel caso del presidente della Us Salernitana 1919, Danilo Iervolino. A meno di una settimana dal 22 agosto, data entro la quale le liste dei partiti dovranno essere formalmente presentate, i partiti della coalizione sono al lavoro per la stesura dei nomi che correranno per le elezioni politiche del 25 settembre. Le principali forze dell'alleanza hanno raggiunto a fine luglio un accordo sulla distribuzione dei collegi (98 a Fratelli d'Italia, 70 alla Lega, 42 a FI e 11 a Noi Moderati) ma nella messa a punto delle candidature si trovano di fronte ...

