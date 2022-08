Il bipolarismo delle illusioni e la liberazione politica nazionale (Di giovedì 18 agosto 2022) La Seconda Repubblica ha conosciuto un’unica vera alternanza politica, che non è affatto quella tra la destra e la sinistra, tra Berlusconi e Prodi, tra i gialloverdi e i giallorossi, tra Conte I e Conte II, bensì quella tra la ricreazione e la campanella, tra la democrazia del desiderio e la dittatura del bisogno, tra la normalità dell’auto-depredazione come ideale di libertà politica e l’anomalia del commissariamento dei conti e degli spiriti, come ingiusta punizione inflitta da un destino cinico e baro. Da trent’anni si va avanti così. E ogni volta, dopo lo scampato (anzi, rinviato) pericolo, si riparte esattamente come prima e dal punto in cui ci si era interrotti. Come se non ci fosse stato un conto salato da pagare all’irresponsabilità politica, ma un terremoto, un’apocalisse nucleare, un’invasione aliena. Destra e sinistra, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 18 agosto 2022) La Seconda Repubblica ha conosciuto un’unica vera alternanza, che non è affatto quella tra la destra e la sinistra, tra Berlusconi e Prodi, tra i gialloverdi e i giallorossi, tra Conte I e Conte II, bensì quella tra la ricreazione e la campanella, tra la democrazia del desiderio e la dittatura del bisogno, tra la normalità dell’auto-depredazione come ideale di libertàe l’anomalia del commissariamento dei conti e degli spiriti, come ingiusta punizione inflitta da un destino cinico e baro. Da trent’anni si va avanti così. E ogni volta, dopo lo scampato (anzi, rinviato) pericolo, si riparte esattamente come prima e dal punto in cui ci si era interrotti. Come se non ci fosse stato un conto salato da pagare all’irresponsabilità, ma un terremoto, un’apocalisse nucleare, un’invasione aliena. Destra e sinistra, ...

