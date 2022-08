Ieri, oggi, domani - Volkswagen Passat: dopo otto serie e 50 anni, pronta a voltare pagina (Di giovedì 18 agosto 2022) otto generazioni e mezzo secolo di storia, un'auto ideale per le famiglie come per i professionisti, un modello universale, capace di penetrare tutti e tre i principali universi del mercato automobilistico: Cina, Usa ed Europa. Eppure, anche la Passat è un capitolo della storia di Volkswagen destinato a chiudersi. E non c'è da stupirsi: se la rivoluzione elettrica cancellerà dai listini la punta di diamante Golf, il secondo violino della gamma non poteva sottrarsi al medesimo destino. Secondo gli attuali piani di Wolfsburg, infatti, nel 2023 la berlina di segmento D lascerà spazio a un modello a batteria, la ID Aero, a cinquant'anni esatti dall'esordio (correva l'anno 1973). Rispetto alla Golf, tuttavia, va fatto un distinguo importante: il nome Passat continuerà a circolare per un po' di ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 18 agosto 2022)generazioni e mezzo secolo di storia, un'auto ideale per le famiglie come per i professionisti, un modello universale, capace di penetrare tutti e tre i principali universi del mercato automobilistico: Cina, Usa ed Europa. Eppure, anche laè un capitolo della storia didestinato a chiudersi. E non c'è da stupirsi: se la rivoluzione elettrica cancellerà dai listini la punta di diamante Golf, il secondo violino della gamma non poteva sottrarsi al medesimo destino. Secondo gli attuali piani di Wolfsburg, infatti, nel 2023 la berlina di segmento D lascerà spazio a un modello a batteria, la ID Aero, a cinquant'esatti dall'esordio (correva l'anno 1973). Rispetto alla Golf, tuttavia, va fatto un distinguo importante: il nomecontinuerà a circolare per un po' di ...

