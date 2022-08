Ieri, oggi, domani - Volkswagen Passat: dopo otto serie e 50 anni, pronta a voltare pagina (Di giovedì 18 agosto 2022) otto generazioni e mezzo secolo di storia, un'auto ideale per le famiglie come per i professionisti, un modello universale, capace di penetrare tutti e tre i principali universi del mercato automobilistico: Cina, Usa ed Europa. Eppure, anche la Passat è un capitolo della storia di Volkswagen destinato a chiudersi. E non c'è da stupirsi: se la rivoluzione elettrica cancellerà dai listini la punta di diamante Golf, il secondo violino della gamma non poteva sottrarsi al medesimo destino. Secondo gli attuali piani di Wolfsburg, infatti, nel 2023 la berlina di segmento D lascerà spazio a un modello a batteria, la ID Aero, a cinquant'anni esatti dall'esordio (correva l'anno 1973). Rispetto alla Golf, tuttavia, va fatto un distinguo importante: il nome Passat continuerà a circolare per un po' di ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 18 agosto 2022)generazioni e mezzo secolo di storia, un'auto ideale per le famiglie come per i professionisti, un modello universale, capace di penetrare tutti e tre i principali universi del mercato automobilistico: Cina, Usa ed Europa. Eppure, anche laè un capitolo della storia didestinato a chiudersi. E non c'è da stupirsi: se la rivoluzione elettrica cancellerà dai listini la punta di diamante Golf, il secondo violino della gamma non poteva sottrarsi al medesimo destino. Secondo gli attuali piani di Wolfsburg, infatti, nel 2023 la berlina di segmento D lascerà spazio a un modello a batteria, la ID Aero, a cinquant'esatti dall'esordio (correva l'anno 1973). Rispetto alla Golf, tuttavia, va fatto un distinguo importante: il nomecontinuerà a circolare per un po' di ...

DantiNicola : Ceccanti oggi, come Amendola ieri, viene candidato all’ultimo solo per coprire gaffe e opportunismi di chi era stat… - DSantanche : Ieri un bacio e una stretta di mano sancivano l’alleanza per governare l'Italia. Oggi il 'Pd come sistema di potere… - matteosalvinimi : Il viro-star oggi dice: “sono iscritto al PD da sei anni”, fino a ieri era un virologo, uno scienziato, un super te… - MenaPaolic1 : @Spiritualb1High Ho difficoltà a capire perché oggi sembra quasi una disfatta,un tirare i remi in barca. Questo per… - jackdicuori7 : RT @lisabasu: Fino a ieri b era cattivo perché 'non ci caga mai ,brutto irriconoscente'. Oggi 'b ha fatto fan service per riempire braci (… -