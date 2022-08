"I sondaggi qui...". La rivolta dei big del Pd "traditi" da Letta, la frase che svela tutto (Di giovedì 18 agosto 2022) C'è il grande escluso, Pierfrancesco Maran, il grande beffato, Emanuele Fiano e il grande paracadutato, Gianni Cuperlo. Poi c'è mezzo partito democratico milanese in rivolta contro Enrico Letta e le scelte fatte nella composizione delle liste elettorali, che anche questa volta non hanno tenuto conto delle tre vittorie di fila del centrosinistra in città. Anzi all'uninomilale il Pd rischia di cedere tutti i posti a candidati di coalizione. L'unica che si è "salvata" è la segretaria metropolitana Silvia Roggiani, scelta da Letta in persona per guidare i volontari in campagna elettorale e candidata capolista in una delle due circoscrizioni di Milano. Per lei seggio sicuro alla Camera, così come dovrebbe esserlo quello dell'uscente Lia Quartapelle. Per il resto il partito milanese è stato sostanzialmente ignorato o messo in posizioni molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) C'è il grande escluso, Pierfrancesco Maran, il grande beffato, Emanuele Fiano e il grande paracadutato, Gianni Cuperlo. Poi c'è mezzo partito democratico milanese incontro Enricoe le scelte fatte nella composizione delle liste elettorali, che anche questa volta non hanno tenuto conto delle tre vittorie di fila del centrosinistra in città. Anzi all'uninomilale il Pd rischia di cedere tutti i posti a candidati di coalizione. L'unica che si è "salvata" è la segretaria metropolitana Silvia Roggiani, scelta dain persona per guidare i volontari in campagna elettorale e candidata capolista in una delle due circoscrizioni di Milano. Per lei seggio sicuro alla Camera, così come dovrebbe esserlo quello dell'uscente Lia Quartapelle. Per il resto il partito milanese è stato sostanzialmente ignorato o messo in posizioni molto ...

