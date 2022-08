«I problemi non sono i tweet ma le bollette. Voteranno gli italiani, non i russi». Salvini risponde alle parole Medvedev sulle elezioni in Europa (Di giovedì 18 agosto 2022) «Voteranno gli italiani e non russi, cinesi ed eschimesi. All’estero possono dire quello che vogliono ma non mi interessa fare polemica col resto del mondo». In un’intervista mandata in onda al Tg4, il leader della Lega Matteo Salvini ha provato a mettere a tacere le voci sulle ingerenze russe nella politica italiana e nelle prossime elezioni. In particolare, nelle ultime ore il vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale nonché ex presidente russo Dmitry Medvedev aveva scritto nel suo canale Telegram: «Vorremmo vedere i cittadini europei non solo esprimere il malcontento per le azioni dei loro governi, ma anche dire qualcosa di più coerente. Ad esempio, che li chiamino a rendere conto, punendoli per la loro evidente stupidità». Sullo ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 agosto 2022) «glie non, cinesi ed eschimesi. All’estero posdire quello che vogliono ma non mi interessa fare polemica col resto del mondo». In un’intervista mandata in onda al Tg4, il leader della Lega Matteoha provato a mettere a tacere le vociingerenze russe nella politica italiana e nelle prossime. In particolare, nelle ultime ore il vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale nonché ex presidente russo Dmitryaveva scritto nel suo canale Telegram: «Vorremmo vedere i cittadini europei non solo esprimere il malcontento per le azioni dei loro governi, ma anche dire qualcosa di più coerente. Ad esempio, che li chiamino a rendere conto, punendoli per la loro evidente stupidità». Sullo ...

