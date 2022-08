I nuovi iPhone 14 saranno presentati il 7 settembre

Claudio256022 : RT @iMatteo_Pau: Sembrerebbe essere sempre più confermato che il prossimo #AppleEvent si terrà il 7 Settembre, con rilascio dei nuovi #iPho… - DiegoNatoli2 : RT @angelo_falanga: La Cina blocca i chip di Taiwan: a rischio il lancio dell' iPhone 14 Dopo la visita di Pelosi a Taiwan la Cina ha elab… - infoitscienza : Apple: ecco quando si terrà l'evento di lancio dei nuovi iPhone 14 - Emmachampagne95 : RT @iMatteo_Pau: Sembrerebbe essere sempre più confermato che il prossimo #AppleEvent si terrà il 7 Settembre, con rilascio dei nuovi #iPho… - susy19711 : RT @classcnbc: THE STREET Le news da #WallStreet con @sspatti: ??#Dow -0,5%, #Nasdaq -1,2%, S&P -0,7% ??#Inflazione????+10,1% fa paura anche… -

Conferme sull'addio alla tacca nei Pro e in arrivo un nuovo Max al posto del Mini Vai all'approfondimento Ed anche se ifaranno, comprensibilmente, la parte del leone, non saranno gli ...Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali il lancio dell'è il calcio di inizio di una stagione intesa per Cupertino che è attesa introdurre anche iMac, iPad ...Apple potrebbe annunciare la serie iPhone 14 il 6 o 7 settembre, aprirne i preordini il 9 settembre e iniziare le vendite il 16 settembre.(Teleborsa) - Apple sarebbe pronta a presentare il suo nuovo iPhone il 7 settembre, lo sbarco sugli scaffali è invece atteso il 16 del prossimo mese.Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando ...