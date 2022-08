House of the Dragon, il video del red carpet di Londra: ecco quante stagioni avrà la serie (Di giovedì 18 agosto 2022) Il video del red carpet della première di House of the Dragon a Londra: ecco quante stagioni avrà la serie e quando vedremo Aegon Targaryen. Quello di quest'anno è stato un Ferragosto di fuoco. Anzi, di fuoco e sangue: il 15 agosto, a Londra, centinaia di persone stipate in Leicester Square hanno partecipato alla première di House of the Dragon, spin-off di Game of Thrones ambientato 172 anni prima di Daenerys Targaryen. La prima stagione, composta da dieci episodi, arriva in esclusiva su Sky e Now il 22 agosto, in contemporanea con gli USA. Tratta dal libro di George R.R. Martin (che questa volta ha supervisionato e approvato tutti gli episodi) Fuoco e sangue, la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 agosto 2022) Ildel reddella première diof thelae quando vedremo Aegon Targaryen. Quello di quest'anno è stato un Ferragosto di fuoco. Anzi, di fuoco e sangue: il 15 agosto, a, centinaia di persone stipate in Leicester Square hanno partecipato alla première diof the, spin-off di Game of Thrones ambientato 172 anni prima di Daenerys Targaryen. La prima stagione, composta da dieci episodi, arriva in esclusiva su Sky e Now il 22 agosto, in contemporanea con gli USA. Tratta dal libro di George R.R. Martin (che questa volta ha supervisionato e approvato tutti gli episodi) Fuoco e sangue, la ...

