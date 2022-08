“Harry e Meghan vogliono sposarsi di nuovo” | ma prima fanno ritorno a Londra

(Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo aver festeggiato il loro quarto anniversario di matrimonio,sarebbero pronti a ripetere “Lo voglio”, questa volta sul suolo statunitense. Un insider fa sapere a Heat che il Duca e la Duchessa di Sussex stanno pianificando di rinnovare i loro voti in America, eche ogni aspetto sia diverso dal loro matrimonio reale al Castello di Windsor. Un progetto che in realtà, pare, avrebbero già da tempo, ma la pandemia ha messo loro i bastoni tra le ruote. “Stanno guardando vari luoghi e stanno cercando di capire il tipo di cerimonia che, così come quanti ospiti invitare”, fa sapere l’insider. “La mamma di, Doria, sarà nella lista degli invitati, ma sarà l’unico membro della famiglia. Poi ci saranno una manciata di loro amici più cari Sono più innamorati che mai e ...

LONDRA - Si dicono "più innamorati che mai", con il principeche dichiara di "aver vinto la lotteria" nello sposare. Così innamorati che il duca e la duchessa di Sussex avrebbero deciso di rinnovare la loro promessa pronunciata per la prima volta ...Forse, i royal watcher fanno notare che la nuova magione è nelle immediate vicinanze di Frogmore Cottage, la 'casa' diMarkle eche visiteranno il Regno Unito la prima settimana di ...A tre mesi dal ritorno in Gran Bretagna in occasione del Giubileo di Platino della Regina, dove i rapporti con la Royal Family si erano dimostrati più tesi che mai, Harry e Meghan tornano a Londra a s ...Ce lo insegna la storia, il successo dei tabloid scandalistici londinesi e la serie tv “The Crown”: a Buckingham Palace, per la (non) gioia della regina Elisabetta ...