“Hagoromo” la nuova installazione di Massimo Bartolini per il Centro Pecci

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 18 agosto 2022) 1., 25 aprile 1936, 2008 courtesy the artist and MAXXI Rome. Ph R. GalassoIlper l’arte contemporanea Luigipresenta ladidal 16 settembre 2022 all’8 gennaio 2023 PRATO – Con “” ilper l’arte contemporanea Luigidi Prato dedica un’importante mostra a(Cecina, 1962) dal 16 settembre 2022 all’8 gennaio 2023. La mostra è un nuovo capitolo del ciclo di monografie che ilorganizza annualmente per presentare al pubblico l’opera di artisti e artiste italiane. La mostra, a cura di Luca Cerizza con Elena Magini e realizzata in partnership con ...