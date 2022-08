Guasto idrico in valle Vitulanese: da ieri manca l’acqua in migliaia di case (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCautano (Bn) – In provincia di Benevento è SOS acqua tra emergenza siccità e rete idrica bucata. Grave Guasto in valle Vitulanese, dove tanti abitazioni sono rimaste senz’acqua per un Guasto alla pompa del pozzo Lago dei Selci di Solopaca. I tecnici Gesesa hanno lavorato diversi giorni per riattivare il servizio e ieri nel tardo pomeriggio hanno ripristinato il normale funzionamento del pozzo. Purtroppo, la ripartenza con i serbatoi vuoti e le temperature elevate, causa di consumi anomali, rallentano il raggiungimento delle condizioni di normale erogazione. L’emergenza ha toccato in particolar modo i comuni di Castelpoto, Foglianise, Paupisi, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano e Campoli del Monte Taburno. La nota di Gesesa: “Comunichiamo che l’intervento eseguito da Gesesa e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCautano (Bn) – In provincia di Benevento è SOS acqua tra emergenza siccità e rete idrica bucata. Gravein, dove tanti abitazioni sono rimaste senz’acqua per unalla pompa del pozzo Lago dei Selci di Solopaca. I tecnici Gesesa hanno lavorato diversi giorni per riattivare il servizio enel tardo pomeriggio hanno ripristinato il normale funzionamento del pozzo. Purtroppo, la ripartenza con i serbatoi vuoti e le temperature elevate, causa di consumi anomali, rallentano il raggiungimento delle condizioni di normale erogazione. L’emergenza ha toccato in particolar modo i comuni di Castelpoto, Foglianise, Paupisi, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano e Campoli del Monte Taburno. La nota di Gesesa: “Comunichiamo che l’intervento eseguito da Gesesa e ...

