tancredipalmeri : Rigore assurdo per il Milan. Bisogna dirlo anche se poi arrivano gli insulti dei milanisti. E reso ancora più ass… - lauraboldrini : “Putin e Xi vengano a liberare l'Italia”, “cancro femminista”, 'Riempiamo di mer…la Sapienza”. Gli insulti all’At… - FratellidItalia : ?? L'invidia e gli insulti ci rendono più forti. Il 25 settembre scegli Fratelli d'Italia - Paola222006421 : RT @mary11753: @luigidimaio Ma dai giggino! Dopo 20 giorni che non posti più tweet perché ti verogni per tutti gli insulti che ricevi, ora… - glooit : Gli insulti a Ghedini nel giorno della morte raccontano una parte irrecuperabile del Paese leggi su Gloo… -

Altreconomia

di Letta, Renzi e dei televirologi non mi interessano...'. Tante le reazioni dei leghisti. "Nessuna lezione di morale da Crisanti che, mentre le Regioni a guida Lega erano in prima linea ...Un tifoso veronese corre,si avvicina minacciosamente e poiurla qualcosa faccia a faccia, costringendo la volante della Polizia a fermarsi per evitare il peggio. Un episodio shoccante di ... Gli insulti di Jovanotti alla cultura ecologica e il silenzio di convenienza della politica Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...