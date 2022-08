Giovanna Mezzogiorno e le voci sulla droga | lei non ci sta e si sfoga

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo un periodo di assenza, l’attricerompe il silenzio e racconta qualcosa su di lei: la sua reazione alleOcchi azzurri che bucano lo schermo ed un fascino particolare, classe 1974,è una delle attrici più acclamate in Italia. Figlia d’arte, nata dall’attore napoletano Vittorio, vive un’adolescenza complessa, segnata dalla morte del padre a 51 anni. Trova, però, la sua salvezza nel cinema che la consacra portandole tantissimi riconoscimenti.(Foto da Instagram)Memorabile la sua interpretazione ne L’ultimo bacio, di Gabriele Muccino nel 2001, solo per citarne una, per una carriera costellata da David di ...