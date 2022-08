Giovanna d’Arco trans, l’ultimo “omaggio” al credo Lgbt travolge anche la Santa francese (Di giovedì 18 agosto 2022) Le follie gender non risparmiano neanche Giovanna d’Arco. l’ultimo inchino al delirio Lgbt arriva da Londra, dove allo Shakespeare’ s Globe di Londra andrà in scena uno spettacolo dedicato alla patrona di Francia, la più nota eroina femminile di tutti i tempi. Presentata però come fosse un trans. Si intitola I, Joan, cioè “Io, Giovanna” , e debutterà il 25 agosto nel Globe Theatre all’aperto. Così anche la vicenda storica di Santa Giovanna d’Arco (Domrémy 1412 – Rouen 1431) viene riadattata al credo che “una donna può essere un uomo come tutti gli altri”, come pretendono le note di regia. Giovanna d’Arco diventa un simbolo “non binario” e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 agosto 2022) Le follie gender non risparmiano neinchino al delirioarriva da Londra, dove allo Shakespeare’ s Globe di Londra andrà in scena uno spettacolo dedicato alla patrona di Francia, la più nota eroina femminile di tutti i tempi. Presentata però come fosse un. Si intitola I, Joan, cioè “Io,” , e debutterà il 25 agosto nel Globe Theatre all’aperto. Cosìla vicenda storica di(Domrémy 1412 – Rouen 1431) viene riadattata alche “una donna può essere un uomo come tutti gli altri”, come pretendono le note di regia.diventa un simbolo “non binario” e ...

