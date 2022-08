Giovani promesse: l’ereditiere Daniel Maldini (Di giovedì 18 agosto 2022) Con la prosecuzione del nostro appuntamento settimanale con le Giovani promesse, analizziamo il percorso di Daniel Maldini, eclettico trequartista del Milan in prestito allo Spezia. Da Cesare a Paolo, la più potente dinastia del mondo del calcio ha la sua prosecuzione con il classe 2001. Nella speranza, un giorno, di ripercorrere le orme dei suoi parenti. Giovani promesse: la storia di Daniel Maldini Tra le Giovani promesse, Daniel Maldini non può non nascere a Milano, l’undici ottobre del 2001. Anche il fratello maggiore Christian, del 1996, ha militato come lui nelle Giovanili rossonere. A differenza, però, che ora limita nel Lecco, formazione di Serie C. Ovviamente ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 18 agosto 2022) Con la prosecuzione del nostro appuntamento settimanale con le, analizziamo il percorso di, eclettico trequartista del Milan in prestito allo Spezia. Da Cesare a Paolo, la più potente dinastia del mondo del calcio ha la sua prosecuzione con il classe 2001. Nella speranza, un giorno, di ripercorrere le orme dei suoi parenti.: la storia diTra lenon può non nascere a Milano, l’undici ottobre del 2001. Anche il fratello maggiore Christian, del 1996, ha militato come lui nelleli rossonere. A differenza, però, che ora limita nel Lecco, formazione di Serie C. Ovviamente ...

