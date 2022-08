Giorgio Gaber, chi era il cantautore: vita privata, malattia, politica e canzoni famose (Di giovedì 18 agosto 2022) Giorgio Gaber è stato un grande artista a tutto tondo: cantautore, musicista, cabarettista. Ha vissuto la sua vita a piena fino all’ultimo giorno. La maggior parte delle seue canzoni sono un testamento “politico” dell’Italia del suo tempo. Giorgio Gaber, chi era il cantautore: vita privata Giorgio Gaberš?ik nacque a Milano il 25 gennaio 1939 in una famiglia appartenente alla piccola-media borghesia e proveniente dal Veneto. Il padre era originario di Trieste mentre la madre era slava. Il cantautore e l’artista è stato sposato per 42 anni con con Ombretta Colli, miss Italia del 1961, cantante e attrice di discreto successo. Il matrimonio fu celebrato il 12 aprile 1965 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 agosto 2022)è stato un grande artista a tutto tondo:, musicista, cabarettista. Ha vissuto la suaa piena fino all’ultimo giorno. La maggior parte delle seuesono un testamento “politico” dell’Italia del suo tempo., chi era ilš?ik nacque a Milano il 25 gennaio 1939 in una famiglia appartenente alla piccola-media borghesia e proveniente dal Veneto. Il padre era originario di Trieste mentre la madre era slava. Ile l’artista è stato sposato per 42 anni con con Ombretta Colli, miss Italia del 1961, cantante e attrice di discreto successo. Il matrimonio fu celebrato il 12 aprile 1965 ...

CosaInTendenza : In Italia alle 22:01 si twitta di 1 #inonda - 921 2 #18agosto - 18.496 3 #SannaMarin - 7.713 4 #askugruna - 48.359… - giuliapremilli : RT @effetronky: Ombretta Colli e Giorgio Gaber modelli per la Boutique Primavera-Estate Postal Market, 1970 #Techetechete - lukealb : RT @effetronky: Ombretta Colli e Giorgio Gaber modelli per la Boutique Primavera-Estate Postal Market, 1970 #Techetechete - flamanc24 : RT @effetronky: Giorgio Gaber è uno dei pochi artisti italiani che ha attraversato tutti i 'generi' della musica e dello spettacolo, dal ro… - pinopao : RT @effetronky: Ombretta Colli e Giorgio Gaber modelli per la Boutique Primavera-Estate Postal Market, 1970 #Techetechete -