Ginnastica artistica, Europei Monaco 2022: Bartolini e Levantesi brillano nelle qualificazioni, Italia in finale nel team event (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo le tante soddisfazioni arrivate nello scorso fine settimana dal team femminile, è il momento per gli uomini di prendersi la scena agli Europei di Monaco 2022 di Ginnastica artistica. Quest'oggi sono state assegnate le prime medaglie dell'individuale, quelle dell'all-around, che ha visto trionfare il britannico Joe Fraser davanti ai turchi Ahmet Onder e Adem Asil. Migliore degli azzurri Lorenzo Minh Casali, che con il punteggio di 82.531 ha ottenuto la settima posizione; decimo Nicola Bartolini e dodicesimo Matteo Levantesi. IL CALENDARIO Può comunque sorridere il team azzurro, che con i tre sopracitati più Andrea Cingolani e Yumin Abbadini ha conquistato la finale del team

