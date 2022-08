Gilles Rocca padre, chi è suo padre Adelio Rocca? Età, moglie, figli, lavoro, strumenti musicali, Sanremo, FOTO, Instagram (Di giovedì 18 agosto 2022) Gilles Rocca è un amatissimo volto tv del mondo dello spettacolo italiano. Nato come giovane promessa calcistica, un brutto infortunio gli impedì di proseguire questo sogno a livello professionistico. Ma lui non di perse d’animo e si iscrisse al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma per diventare attore. Da lì, la sua storia è più... Leggi su donnapop (Di giovedì 18 agosto 2022)è un amatissimo volto tv del mondo dello spettacolo italiano. Nato come giovane promessa calcistica, un brutto infortunio gli impedì di proseguire questo sogno a livello professionistico. Ma lui non di perse d’animo e si iscrisse al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma per diventare attore. Da lì, la sua storia è più...

infoitcultura : Gilles Rocca: l’ex fidanzata è la sorella di Nicolas Vaporidis! - infoitcultura : Gilles Rocca e quell'amore in comune Nicolas Vaporidis - infoitcultura : Gilles Rocca, che sorpresa: il legame tra la sua ex e Vaporidis - infoitcultura : Gilles Rocca/ L'ex naufrago è stato fidanzato con la sorella di Nicolas Vaporidis - Novella_2000 : La sorella di Nicolas Vaporidis è la ex di un noto ex naufrago de L'Isola dei Famosi -