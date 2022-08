Gianmarco Tamberi: “L’Italia è un Paese fantastico, l’atletica ha svoltato. Io non mollo mai, è tutto stupendo” (Di giovedì 18 agosto 2022) Gianmarco Tamberi si è laureato Campione d’Europa di salto in alto. Il Campione Olimpico ha trionfato a Monaco con un bel balzo a 2.30 metri, al secondo tentativo utile ha messo in ginocchio tutti gli avversari e ha trionfato perentoriamente. Il marchigiano ha conquistato la seconda medaglia d’oro continentale della carriera dopo quella del 2016, rimpinguando ulteriormente un palmares da favola. Dopo le molteplici difficoltà di questa stagione, infarcita di problemi fisici, il 30enne ha piazzato la zampata del fuoriclasse ed è salito sul gradino più alto del podio in terra tedesca. Gianmarco Tamberi ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Che gara difficile, difficilissima. Quando ho visto che iniziava a piovere sapevo che non erano le migliori condizioni per me, sono saltatatore di velocità e con ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022)si è laureato Campione d’Europa di salto in alto. Il Campione Olimpico ha trionfato a Monaco con un bel balzo a 2.30 metri, al secondo tentativo utile ha messo in ginocchio tutti gli avversari e ha trionfato perentoriamente. Il marchigiano ha conquistato la seconda medaglia d’oro continentale della carriera dopo quella del 2016, rimpinguando ulteriormente un palmares da favola. Dopo le molteplici difficoltà di questa stagione, infarcita di problemi fisici, il 30enne ha piazzato la zampata del fuoriclasse ed è salito sul gradino più alto del podio in terra tedesca.ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Che gara difficile, difficilissima. Quando ho visto che iniziava a piovere sapevo che non erano le migliori condizioni per me, sono saltatatore di velocità e con ...

