Ghedini | avvocati Padova | ' sgomenti | ricorderemo sua intelligenza e passione'

Milano, 18 ago. (Adnkronos) - "La scomparsa prematura del collega e senatore Niccolò Ghedini ci lascia attoniti e sgomenti e rappresenta una ferita dolorosa per tutti gli avvocati Padovani. ricorderemo Niccolò come un grande avvocato, per la sua viva intelligenza, la raffinata signorilità e la passione professionale". Così l'Ordine degli avvocati di Padova ricorda il legale ed esprime "le proprie sentite condoglianze ed affettuosa vicinanza alle colleghe Nicoletta, Ippolita e a tutti i familiari e i colleghi di studio dell'avvocato Ghedini".

