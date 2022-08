(Di giovedì 18 agosto 2022) Anche i paesi del Nord Europa sono alle prese come non mai con la siccità. Unainha bloccato ilnellaoccidentale in un punto cruciale per lafluviale, già ...

Anche i paesi del Nord Europa sono alle prese come non mai con la siccità. Una chiatta in panne ha bloccato il Reno nella Germania occidentale in un punto cruciale per la navigazione fluviale, già complicata a causa della mancanza d'acqua. Secondo la polizia fluviale, il ...... e con il fiume soffocherà la Germania e l'Europa. Vidi per la prima volta il Reno con mio padre ... Una chiatta è lunga 110 metri, e larga undici, e a pieno carico trasporta tremila tonnellate, ma ha ...Germania, chiatta in panne complica navigazione su Reno in secca