George di Cambridge, è lui il futuro volto (social) della royal family (Di giovedì 18 agosto 2022) Il principino ha solo 9 anni ma poiché è amatissimo dai sudditi britannici (e non solo) già gli sarebbe stato assegnato un ruolo cruciale per il futuro della monarchia: quando diventerà un «working royal» sarà lui il volto ufficiale della Corona sui social Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 agosto 2022) Il principino ha solo 9 anni ma poiché è amatissimo dai sudditi britannici (e non solo) già gli sarebbe stato assegnato un ruolo cruciale per ilmonarchia: quando diventerà un «working» sarà lui ilufficialeCorona sui

alessioluna97 : @Sergio64221 @Nonno_George @SkyTG24 Cosa c’entra il pubblico, visto che nemmeno esiste? Tuttavia, una “scuola pubbl… - IOdonna : Buckingham Palace non vede l’ora di assegnare a George di Cambridge un ruolo cruciale per il futuro della monarchia… - VanityFairIt : L'8 settembre i principi George e Charlotte inizieranno le lezioni nella loro nuova scuola. Ma per quella data i Ca… - infoitcultura : George, Charlotte e Louis di Cambridge, la nuova scuola a Windsor - VanityFairIt : Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno scritto una lettera a una bambina che aveva chiesto che il principe George… -