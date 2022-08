GdS – Serie B, le trattative di giornata: il Modena su Insigne, nuovo colpo del Palermo. Mancosu torna al Cagliari | Mercato (Di giovedì 18 agosto 2022) 2022-08-18 07:38:18 In tema di news di calcioMercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta dello Sport: Il campionato è iniziato ma il Mercato ancora impazza per la Serie B. Sono molte le squadre che cercano il tassello giusto per completare la propria rosa. A far gola sono sempre gli attaccanti: il Genoa vuole assicurarsi Puscas. Sul romeno però ci sono tanti club, Como incluso. Il colpo a sorpresa potrebbe piazzarlo però il Modena. La neopromossa vorrebbe portare in Emilia Roberto Insigne, ai margini del Benevento. Palermo – La squadra più attiva è il Palermo. Presi Stulac e Di Mariano, si sta per chiudere per Bettella e Segre. A sbloccare l’arrivo del centrocampista dal Torino potrebbe essere l’inserimento ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 18 agosto 2022) 2022-08-18 07:38:18 In tema di news di calciotiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta dello Sport: Il campionato è iniziato ma ilancora impazza per laB. Sono molte le squadre che cercano il tassello giusto per completare la propria rosa. A far gola sono sempre gli attaccanti: il Genoa vuole assicurarsi Puscas. Sul romeno però ci sono tanti club, Como incluso. Ila sorpresa potrebbe piazzarlo però il. La neopromossa vorrebbe portare in Emilia Roberto, ai margini del Benevento.– La squadra più attiva è il. Presi Stulac e Di Mariano, si sta per chiudere per Bettella e Segre. A sbloccare l’arrivo del centrocampista dal Torino potrebbe essere l’inserimento ...

TuttoAscoli : GdS - Serie B: tutte le trattative di mercato in corso - TuttoAscoli : GdS - Serie B: tutte le trattative di mercato in corso - GDS_it : Il Bari e il mercato. Massima concentrazione da parte di Eugenio Corini, che mantiene un occhio alle operazioni che… - mariali94316534 : RT @GDS_it: È morto a 84 anni l'imprenditore palermitano Pietro Murania, patron di Kemeco, azienda produttrice di marchi di igienizzanti co… - GDS_it : Domenica di calcio a singhiozzo e rabbia tra gli utenti di Dazn per una serie di disservizi sulla diretta della s… -