Furia maltempo: grandine distrugge auto, finestre e tetti. Due donne ferite, danni enormi (Di giovedì 18 agosto 2022) maltempo sulla Liguria. Raffiche di vento a oltre 100 chilometri orari e grandinate con chicchi grandi come noci nella serata di mercoledì 17 agosto e nella mattinata di giovedì 18 agosto. L’ondata di maltempo ha colpito la Liguria provocando danni nella zona del Tigullio sino al chiavarese e verso levante. Intorno alle 7 di mercoledì 17 agosto, tra Chiavari e Sestri levante si è scatenata una tromba d’aria che ha provocato danni sulla linea ferroviaria Genova – La Spezia. Paura tra i bagnanti, quando gli ombrelloni e alcune strutture dei bagni Ziki Paki sono volate dalla forza del vento andando a finire sui binari e sulla linea di alimentazione elettrica. La linea, infatti, è stata interrotta. L’azienda Rfi ha inviato sul posto i propri tecnici e richiesto i bus per il servizio sostitutivo dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 agosto 2022)sulla Liguria. Raffiche di vento a oltre 100 chilometri orari e grandinate con chicchi grandi come noci nella serata di mercoledì 17 agosto e nella mattinata di giovedì 18 agosto. L’ondata diha colpito la Liguria provocandonella zona del Tigullio sino al chiavarese e verso levante. Intorno alle 7 di mercoledì 17 agosto, tra Chiavari e Sestri levante si è scatenata una tromba d’aria che ha provocatosulla linea ferroviaria Genova – La Spezia. Paura tra i bagnanti, quando gli ombrelloni e alcune strutture dei bagni Ziki Paki sono volate dalla forza del vento andando a finire sui binari e sulla linea di alimentazione elettrica. La linea, infatti, è stata interrotta. L’azienda Rfi ha inviato sul posto i propri tecnici e richiesto i bus per il servizio sostitutivo dei ...

