"Fuggite, presto!". Tromba d'aria si abbatte sulla ruota panoramica, paura nella città italiana (Di giovedì 18 agosto 2022) Rota panoramica investita dalla Tromba d'aria. paura nel primo pomeriggio di giovedì 18 agosto a Piombino, in Toscana, dove una violenta bufera di vento e pioggia si è abbattuta scoperchiando tetti di case, sradicando alberi e danneggiando auto. Impressionanti le immagini amatoriali che arrivano dalla cittadina in provincia di Livorno. Durante il nubifragio che si è scatenato sulla regione, nella città di Piombino è stato filmata la scena in cui la ruota panoramica della città viene investita da una violenta Tromba d'aria e pioggia. Immagini impressionanti che danno l'idea della furia della tempesta. Nel video pubblicato su una pagina Facebook della città, si vede ...

