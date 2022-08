Fuga da Pantelleria in fiamme. Evacuate le ville di Armani e altri vip. La Protezione civile: Incendio doloso (Di giovedì 18 agosto 2022) “L’isola sembra divisa in due, le fiamme sembrano divorarne una parte. Sono incessanti i soccorsi mentre i residenti e i turisti continuano a fuggire. La paura è tanta”. Così su Instagram Francesca Barra, moglie dell’attore Claudio Santamaria, che in un video testimonia quanto sta accadendo sull’isola. Poi, aggiunge che le immagini sono state girate “sopra casa di Giorgio Armani, zona Gadir. Noi siamo qui, immobili di fronte a questa tragedia. Il nostro cuore è a pezzi! Che dolore! Che tristezza, che schifo! Ma perché?! L’isola sembra squarciata. A causa del forte calore sprigionato dal vasto Incendio alcune abitazioni nella zona di Gadir sono andate a fuoco, In particolare, come conferma all’Adnkronos il capo della Protezione civile della Regione siciliana, Salvo Cocina, sono andati distrutti diversi ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 agosto 2022) “L’isola sembra divisa in due, lesembrano divorarne una parte. Sono incessanti i soccorsi mentre i residenti e i turisti continuano a fuggire. La paura è tanta”. Così su Instagram Francesca Barra, moglie dell’attore Claudio Santamaria, che in un video testimonia quanto sta accadendo sull’isola. Poi, aggiunge che le immagini sono state girate “sopra casa di Giorgio, zona Gadir. Noi siamo qui, immobili di fronte a questa tragedia. Il nostro cuore è a pezzi! Che dolore! Che tristezza, che schifo! Ma perché?! L’isola sembra squarciata. A causa del forte calore sprigionato dal vastoalcune abitazioni nella zona di Gadir sono andate a fuoco, In particolare, come conferma all’Adnkronos il capo delladella Regione siciliana, Salvo Cocina, sono andati distrutti diversi ...

